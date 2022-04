Zelenskyj požiadal Južnú Kóreu o dodanie vojenskej techniky

Soul 11. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal v pondelok Južnú Kóreu, aby jeho krajine brániacej sa pred ruskou ofenzívou dodala ťažkú vojenskú techniku vrátane lietadiel a tankov. TASR správu prevzala z agentúry Jonhap.



"Kórejská republika môže Ukrajine pomôcť," povedal Zelenskyj v príhovore k poslancom juhokórejského parlamentu, s ktorými sa spojil virtuálne. "Južná Kórea má vojenské vybavenie, ktoré môže zastaviť ruské plavidlá a rakety," uviedol.



Zelenskyj okrem toho upozornil, že Rusko sústreďuje na novú ofenzívu desiatky tisíc vojakov. Moskva podľa jeho slov vojnu neukončí, kým tak nebude nútená spraviť. Rusko neohrozuje len Ukrajinu, ale aj celú Európu, zdôraznil.



Ukrajinský prezident tiež povedal, že v meste Mariupol na juhu krajiny boli pravdepodobne zabité desaťtisíce ľudí. "Mariupol bol zničený, sú tam desiatky tisíc mŕtvych. Rusi ani napriek tomu neprestávajú so svojou ofenzívou," citovala jeho slová agentúra Reuters.



Rusko zničilo na Ukrajine podľa Zelenského už stovky kľúčových objektov infraštruktúry vrátane najmenej 300 nemocníc.



Juhokórejský minister obrany So Uk v piatok telefonoval so svojím ukrajinským rezortným kolegom Olexijom Reznikovom, ktorý sa mu poďakoval za dodávku humanitárnej pomoci a zásob. Reznikov tiež Soul požiadal o poskytnutie protilietadlových zbraní, uviedol v pondelok juhokórejský rezort obrany.