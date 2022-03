Zelenskyj požiadal krajiny NATO o 1 % ich tankov a lietadiel

Brusel 24. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vo videopríhovore k lídrom Severoatlantickej aliancie požiadal členské štáty organizácie NATO o poskytnutie jedného percenta ich tankov a bojových lietadiel. Uvádza spravodajca TASR Jaromír Novak.



Zelenskyj sa prostredníctvom videokonferencie spojil so šéfmi vlád a štátov Aliancie, ktorí sa zišli na mimoriadnom summite zvolanom práve kvôli ruskej invázii na Ukrajine.



Ukrajinský prezident požiadal lídrov NATO o prísľub, že vyčlenia pre ukrajinskú stranu jedno percento svojej výzbroje, najmä v podobe tankov a bojových lietadiel.



"Ukrajinská armáda už mesiac vzdoruje. Za nerovnakých podmienok. A to isté opakujem už celý mesiac. Aby Ukrajina mohla chrániť svojich ľudí a mestá, potrebuje vojenskú pomoc – bez obmedzení," povedal Zelenskyj.



Zelenskyj skonkretizoval, že spojenci majú k dispozícii najmenej 20.000 tankov. "Ukrajina žiada percento, jedno percento zo všetkých vašich tankov. Dajte nám ich alebo predajte nám ich. Zatiaľ nemáme jasnú odpoveď... Najhoršie vo vojne je nemať jasné odpovede na žiadosti o pomoc," opísal situáciu pred lídrami Aliancie.



Pokiaľ ide o bojové lietadlá, Zelenskyj priznal, že NATO Ukrajinu sklamalo. "Ukrajina sa na vás obrátila so žiadosťou o lietadlá. Aby sme nestrácali toľko ľudí. Máte tisíce stíhačiek. Ale zatiaľ sme nedostali ani jednu," uviedol prezident a zdôraznil, že takéto dodávky priamo závisia od politických rozhodnutí NATO na najvyššej úrovni.



Vo svojom príhovore Zelenskyj zopakoval, že Ukrajina nemá silné protiraketové zbrane, má oveľa menej lietadiel než Rusko a preto má útočník výhodu v oblasti letectva, čo sa podľa jeho slov rovná zbraniam hromadného ničenia. Dodal, že dôsledky tohto stavu vidieť na počte zabitých ľudí a zničených ukrajinských miest.



spravodajca TASR Jaromír Novak