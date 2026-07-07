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Zelenskyj požiadal NATO o podporu ukrajinskej protivzdušnej obrany

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Na snímke generálny tajomník NATO Mark Rutte (vpravo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si podávajú ruky počas stretnutia pred začiatkom summitu NATO v utorok 7. júla 2026 v Ankare. Foto: TASR/AP

Vo svojom prejave zároveň pochválil svoju krajinu a jej schopnosť zachytávania ruských dronov, ktorá podľa jeho slov dosiahla mieru viac než 90 percent.

Autor TASR
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Ankara 7. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyzval Severoatlantickú alianciu na zvýšenie podpory pre protivzdušnú obranu Ukrajiny. Na summite NATO v tureckej Ankare sa zároveň vyslovil za vstup Kyjeva do tejto organizácie, informuje TASR podľa agentúry AFP a televízie Sky News.

„Všetko ostatné sme schopní zvládnuť sami, ale pokiaľ ide o protivzdušnú obranu, potrebujeme odhodlanie našich partnerov. Prosím, nech je väčšie odhodlanie a viac rozhodnutí v prospech protivzdušnej obrany jedným z kľúčových výsledkov tohto summitu NATO,“ povedal Zelenskyj.

Vo svojom prejave zároveň pochválil svoju krajinu a jej schopnosť zachytávania ruských dronov, ktorá podľa jeho slov dosiahla mieru viac než 90 percent.

„So všetkou úctou, žiadna iná krajina nemá schopnosť brániť sa proti útočným dronom v takomto rozsahu... Realita tejto vojny nás prinútila vybudovať túto schopnosť a dnes sa bránime proti stovkám útokov dronov každý deň aj noc,“ skonštatoval.

Zdôraznil, že pre Ukrajinu a Európu v súčasnosti zostávajú problémom ruské balistické rakety. „Jediné, čo tu v Európe ešte musíme urobiť, je vybudovať silnú obranu proti ruským balistickým raketám... Je to veľká výzva – to je pravda. Je to posledná významná výhoda Ruska,“ povedal Zelenskyj.

Americký systém Patriot je podľa jeho slov „vynikajúci“, ale jeho súčasná výroba nestačí na pokrytie rastúceho dopytu. Doplnil, že o tomto systéme a ďalších témach bude neskôr v Ankare diskutovať aj s prezidentom USA Donaldom Trumpom.

Ukrajinský líder vo svojom prejave tiež vyhlásil, že vstup Kyjeva do NATO „dáva zmysel“.

„Už teraz sa navzájom vnímame ako spoľahliví partneri a bolo by len prirodzené stať sa súčasťou jednej spoločnej bezpečnostnej komunity,“ uviedol Zelenskyj.

„Skutočnosťou je, že v blízkosti zdroja problému - Ruska - zostaneme ešte dlho... Ukrajina v NATO predstavuje zdroj mimoriadnej obrannej schopnosti,“ poznamenal.
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