Zelenskyj požiadal o medzinárodnú pomoc s povojnovou obnovou Ukrajiny

Kyjev 3. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom príhovore v noci na nedeľu požiadal o medzinárodnú pomoc s povojnovou obnovou Ukrajiny. TASR správu prevzala od agentúry DPA a denníka The Guardian.



"Je potrebné opraviť nielen všetko to, čo zničili okupanti, ale aj vybudovať nový základ pre naše životy – bezpečný, moderný, dostupný a pohodlný," vyhlásil Zelenskyj. Dodal, že tento plán si vyžaduje "veľké investície, nové technológie a inštitúcie a v neposlednom rade reformy".



Zelenskyj v príhovore poznamenal, že Ukrajina by podľa neho mala spôsobiť ruským jednotkám čo najviac škôd, aby si "každý Rus zapamätal, že Ukrajina sa nedá zlomiť". Dodal, že vojna sa ani zďaleka neskončila a v niektorých oblastiach sa boje zintenzívňujú.



Volodymyr Zelenskyj sa virtuálne zúčastní na medzinárodnej konferencii o obnove Ukrajiny, ktorá sa bude konať 4.-5. júla vo švajčiarskom Lugane. Okrem 100-člennej delegácie z Ukrajiny pod vedením ukrajinského premiéra Denysa Šmyhala sa na nej zúčastnia aj zástupcovia 38 krajín sveta a 14 medzinárodných organizácií. Medzi účastníkmi by mali byť aj premiéri Poľska a Česka, ako aj šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová.



Pripravované podujatie v Lugane nebude darcovskou konferenciou. Jeho cieľom bude načrtnúť základné princípy a priority procesu obnovy Ukrajiny.