Zelenskyj pozval Muska na Ukrajinu, aby lepšie porozumel situácii

Kyjev 1. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu kritizoval amerického miliardára a podnikateľa Elona Muska za návrh "mierovej dohody" na ukončenie vojny na Ukrajine a pozval ho na návštevu svojej vojnou zmietanej krajiny. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Musk na začiatku októbra otvoril na sociálnej sieti Twitter hlasovanie o svojom návrhu "mierovej dohody" medzi Moskvou a Kyjevom. Navrhol natrvalo ponechať polostrov Krym Rusku, usporiadanie nového hlasovania pod záštitou OSN v štyroch okupovaných oblastiach na východe Ukrajiny a neutrálny status Ukrajiny.



"Myslím si, že buď naňho má niekto vplyv, alebo si nejakým spôsobom vyvodzuje závery sám," povedal Zelenskyj prostredníctvom videospojenia k účastníkom konferencie DealBook organizovanej denníkom The New York Times.



"Ak chcete pochopiť, čo tu Rusko urobilo, príďte na Ukrajinu a uvidíte to na vlastné oči. A potom nám poviete, ako túto vojnu ukončiť, kto ju začal a kedy ju možno ukončiť," odkázal Muskovi ukrajinský prezident.



Musk v októbri oznámil, že jeho spoločnosť SpaceX bude naďalej financovať satelitnú internetovú službu Starlink na Ukrajine, a to aj napriek tomu, že na tom prerába. Musk sa takto vyjadril po tom, ako naznačil, že tento projekt už nebude schopný ďalej financovať.