Zelenskyj pozval na návštevu Kyjeva nemeckého kancelára aj prezidenta

Berlín 5. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozval vo štvrtok nemeckého kancelára Olafa Scholza a prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera na návštevu Ukrajiny. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj z prezidentského úradu v Berlíne.



Zelenskyj pozval vedenie Nemecka na Ukrajinu počas štvrtkového telefonátu so Steinmeierom, vďaka ktorému si údajne vyjasnili predchádzajúce problémy, pričom nemecký prezident vyjadril Ukrajine "solidaritu, rešpekt a podporu".



"Líderská pozícia Nemecka je dôležitá v boji proti agresii Ruskej federácie," zdôraznil Zelenskyj. Prezidentovi Nemecka sa poďakoval za podporu Ukrajiny s tým, že očakáva jej ďalšie zintenzívnenie.



Denník Die Welt napísal s odvolaním sa na zdroje z prezidentského úradu v Berlíne, že Zelenskyj "srdečne" pozval do Kyjeva celú politickú špičku Nemecka – prezidenta, vládu a kancelára.



Steinmeier chcel pôvodne absolvovať cestu do Kyjeva už v apríli spoločne s prezidentmi Poľska a pobaltských štátov. Keď jeho cestu ukrajinská strana odmietla – okrem iného pre predchádzajúcu politiku jeho sociálnych demokratov (SPD) voči Rusku – viedlo to k zvýšeniu napätia medzi Berlínom a Kyjevom. Berlín tento krok Kyjeva totiž interpretoval ako urážku hlavy štátu.



Šéf vlády Scholz bol v dôsledku spomínaného incidentu dosiaľ zdržanlivý ohľadne vycestovania do Kyjeva v rámci prejavu solidarity s Ukrajinou. "Je problémom, že pozvanie pre prezidenta Nemeckej spolkovej republiky bolo zrušené. A visí to vo vzduchu," povedal Scholz v stredu po rokovaniach vlády na zámku Meseberg.



Prvým vrcholovým nemeckým politikom, ktorý od začiatku ruskej ofenzívy vycestoval na Ukrajinu, bol opozičný líder Friedrich Merz z Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU), ktorý sa v utorok stretol so Zelenským aj s primátorom Kyjeva Vitalijom Kličkom. Úmysel navštíviť Kyjev oznámili aj ďalší politici vrátane ministerky zahraničných vecí Annaleny Baerbockovej či predsedníčky Spolkového snemu (Bundestagu) Bärbel Basovej.