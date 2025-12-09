Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj pozval Nawrockého na návštevu Kyjeva

Na snímke poľský prezident Karol Nawrocki. Foto: TASR

Poľské spravodajské servery v októbri písali, že Nawrocki nemá v pláne navštíviť Zelenského v Kyjeve.

Autor TASR
Brusel 9. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok prejavil záujem o stretnutie s poľským prezidentom Karolom Nawrockým. Uskutočniť by sa podľa jeho slov mohlo buď na Ukrajine alebo v Poľsku, píše TASR podľa správy agentúry PAP.

Zelenskyj novinárom prostredníctvom četovacej aplikácie WhatsApp v pondelok oznámil, že Nawrockého pozval v jemu vyhovujúcom termíne navštíviť ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Dodal, že v prípade pozvánky by on zas rád navštívil Poľsko.

Poľské spravodajské servery v októbri písali, že Nawrocki nemá v pláne navštíviť Zelenského v Kyjeve. Ukrajinský veľvyslanec vo Varšave Vasyl Bodnar však neskôr vyhlásil, že Ukrajina navrhla niekoľko dátumov pre Nawrockého návštevu a „nedostala negatívnu odpoveď“.

Podpredseda kancelárie poľského prezidenta Adam Andruszkiewicz 21. novembra uviedol, že Nawrocki je otvorený dialógu so svojim ukrajinským náprotivkom.
