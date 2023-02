Zelenskyj pozval Orbána do Kyjeva

Budapešť/Brusel 9. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas summitu Európskej únie vo štvrtok v Bruseli pozval predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána do Kyjeva. S odvolaním sa na internetové vydanie denníka Népszava o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Premiér Viktor Orbán rokoval so Zelenským v spoločnosti lídrov Bulharska, Cypru, Grécka, Chorvátska, Rakúska a Slovinska.



Hlavnou témou schôdzky podľa zdrojov denníka boli dodávky zbraní. Rakúsky kancelár Karl Nehammer a maďarský premiér v reakcii na požiadavky Zelenského oznámili, že nie je možné, aby ju splnili.



Orbán na Facebooku zverejnil video; konštatoval v ňom, že po vypočutí bruselského prejavu Zelenského je zrejmé, že nemožno rátať s tým, že vojna na Ukrajine sa čoskoro skončí.



"My, Maďari, budeme naďalej pomáhať Ukrajincom humanitárnymi prostriedkami, ale zbrane ani naďalej nebudeme dodávať," povedal maďarský ministerský predseda, ktorý podčiarkol, že záujmom Maďarov je stále prímerie a mierové rokovania, pretože "životy možno zachrániť iba mierom".



Orbán aj v utorok vyzval na okamžité prímerie na Ukrajine a na mierové rozhovory, ale i na zmysluplnú politickú diskusiu o bruselských sankciách, ktoré podľa jeho mienky ničia európsku ekonomiku. Premiér o tom hovoril na prípravnej videokonferencii pred summitom EÚ, do ktorej sa zapojili predsedovia vlád Poľska, Belgicka, Fínska a Malty, bulharský prezident Rumen Radev a predseda Európskej rady Charles Michel.



