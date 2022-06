Zelenskyj pozval Orbána na návštevu, Budapešť ale o tom neinformovala

Budapešť 21. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok telefonoval s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom, ktorého pozval na návštevu Ukrajiny. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odkazom na spravodajský server telex.hu, podľa ktorého to vyplynulo zo Zelenského príspevku na Twitteri, nie však z oficiálnej správy Orbánovho úradu.



Telex.hu zisťoval u premiérovho hovorcu Bertalana Havasiho, či Orbán pozvanie prijme. "O všetkých oficiálnych medzinárodných programoch premiéra budeme redakcie včas informovať, ako zvyčajne," reagoval hovorca pre server, ktorý pripomenul, že od vypuknutia vojny na Ukrajine navštívilo Kyjev viacero európskych lídrov. Minulý týždeň to boli nemecký kancelár Olaf Scholz, francúzsky prezident Emmanuel Macron, ale aj taliansky premiér Mario Draghi, píše telex.hu.



Havasi pre agentúru MTI po rokovaní uviedol, že Orbán v telefonickom rozhovore ubezpečil Zelenského, že Maďarsko podporí kandidatúru Ukrajiny na členstvo v Európskej únii a že jeho krajina je za čo najskoršie odstránenie byrokratických prekážok pred vstupom Ukrajiny do EÚ.



Orbán podľa slov hovorcu podotkol, že Maďarsko už prijalo takmer 800.000 utečencov z Ukrajiny a že Budapešť je pripravená na pokračovanie spolupráce s Kyjevom v energetickej oblasti, že Maďarsko ponúka možnosť prevozu ukrajinského obilia po železnici a že chce prijať ďalších ukrajinských študentov.



Havasi dodal, že ukrajinský prezident vyjadril v mene ukrajinského ľudu vďaku za maďarskú pomoc.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)