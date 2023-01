Zelenskyj pozval šéfa MOV Thomasa Bacha do Bachmutu

Kyjev 27. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom piatkovom videopríhovore pozval prezidenta Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasa Bacha, aby prišiel do mesta Bachmut v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, kde sa už celé mesiace odohrávajú urputné boje medzi ukrajinskými obrancami a ruskou armádou.



Zelenského pozvanie je reakciou na stanovisko Medzinárodného olympijského výboru, ktorý deklaroval, že hľadá cestu k tomu, aby mohli ruskí športovci súťažiť na olympijských hrách 2024 pod neutrálnou vlajkou.



MOV pritom krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine zaviedol sankcie voči Rusku a susednému Bielorusku, ktorého územie využili ruské jednotky ako východiskovú základňu pre inváziu. Najnovšie stanovisko MOV hovorí o tom, že žiadny športovec by nemal čeliť diskriminácii len na základe pasu, ktorý vlastní.



Zelenskyj uviedol, že je sklamaný poslednými vyjadreniami Thomasa Bacha. Avizoval preto "začiatok maratónu", ktorého cieľom je očistiť vedenie medzinárodných olympijských štruktúr "od pokrytectva a akýchkoľvek pokusov zapojiť do svetového športu predstaviteľov teroristického štátu".



Ukrajinský prezident dodal, že nepočul Bacha hovoriť o tom, "ako bude chrániť šport pred vojnovou propagandou, ak vráti ruských športovcov na medzinárodné súťaže."



"Keď prebieha takáto vojna, neutralita neexistuje," zdôraznil Zelenskyj. Podľa neho je všeobecne známe, "ako sa tyranie často snažia využiť šport pre svoje ideologické záujmy." Podľa neho "je zrejmé, že každá neutrálna vlajka ruských športovcov je zašpinená krvou."



Pripomenul, že ruské útoky si vyžiadali životy stoviek ukrajinských mužov a žien, ktorí "mohli svojím talentom obohatiť svetový šport."



Zelenskyj vo svojom videoposolstve trval na tom, že Rusko musí zastaviť svoju agresiu a teror a "až potom môžeme hovoriť o ruskej účasti v rámci olympijského hnutia."



"Olympijské princípy a vojna sú v zásadnom protiklade," prízvukoval ukrajinský prezident.



Podľa prepisu prejavu zverejneného na platforme Telegram Zelenskyj informoval, že situácia na fronte, a najmä v Doneckej oblasti - v okolí Bachmutu a Vuhledaru - zostáva mimoriadne vyhrotená. Spresnil, že ruskí okupanti "nielenže útočia na ukrajinské pozície, oni zámerne a metodicky ničia tieto mestá a dediny v ich okolí." Pripomenul, že ruskej armáde "nechýbajú prostriedky na ničenie. A zastaviť ju možno len silou."



Ukrajinských obrancov Doneckej oblasti označil Zelenskyj za hrdinov a poďakoval sa im za ich odvahu. Na záver svojho príhovoru pozval šéfa MOV do Bachmutu, aby "na vlastné oči videl, že neutralita neexistuje."