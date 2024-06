Zelenskyj pozýva na mierový summit aj štáty juhovýchodnej Ázie

Kyjev 2. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý v sobotu pricestoval do Singapuru na bezpečnostnú konferenciu Dialóg Šangri-La, vyzval štáty v ázijsko-tichomorskom regióne, aby sa zúčastnili na mierovom summite zvolanom v polovici júna do Švajčiarska.



Ako v nedeľu informovala agentúra DPA, Zelenskyj sa stretol s nastupujúcim prezidentom Indonézie Prabowom Subiantom a v rozhovore s ním v mene Ukrajiny vyjadril záujem rozvíjať vzťahy so Združením štátov juhovýchodnej Ázie (ASEAN).



Zelenskyj tiež uviedol, že napriek pokusom Ruska brániť plavbe civilných lodí v Čiernom mori je Ukrajina pripravená zvýšiť vývoz poľnohospodárskych produktov do Indonézie.



Obchodný blok ASEAN je jedným z najväčších a najaktívnejších hospodárskych regiónov na svete - tento 10-členný regionálny blok je považovaný za tretiu najväčšiu ekonomiku v Ázii a piatu najväčšiu na svete.



Zelenského kancelária okrem toho uviedla, že prezidenti diskutovali o mierovom pláne pre Ukrajinu, ktorý bol predstavený na summite G20 v Indonézii v roku 2022.



Ukrajinský prezident povedal, že dúfa v účasť Indonézie na globálnom mierovom summite vo Švajčiarsku.



Tento summit sa bude konať 15. a 16. júna. Účasť na ňom potvrdilo približne 100 krajín a organizácií. Rusko naň nebolo pozvané.



Singapurská tlač napísala, že Zelenskyj dúfa, že sa v rámci konferencie stretne s čínskym ministrom obrany Tung Ťünom a pokúsi sa ho presvedčiť pre účasť Číny na mierovej konferencii vo Švajčiarsku.



Hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning totiž v piatok v Pekingu uviedla, že Čína vidí priepasť medzi cieľmi konferencie a svojím vlastným postojom ku konfliktu na Ukrajine.



V príspevku na sociálnej sieti X v nedeľu skoro ráno, Zelenskyj uviedol, že sa stretol aj s prezidentom Východného Timoru Josém Ramosom-Hortom, ktorý potvrdil účasť svojej krajiny na mierovom summite.



Zelenskyj okrem toho dodal, že sa stretol aj s delegáciou Kongresu USA.



V rámci bezpečnostnej konferencie Dialóg Šangri-La má Zelenskyj naplánované stretnutie s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom a v nedeľu v prejave k delegátom bude hovoriť o podpore pre Ukrajinu vo vojne s Ruskom.