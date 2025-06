Zelenskyj pre ABC News: Putin chce totálnu porážku Ukrajiny

Kyjev 8. júna (TASR) — Šéf Kremľa Vladimir Putin nemá záujem o mier, skôr sa usiluje o „úplnú porážku“ Ukrajiny. Iba silný tlak zo strany USA a Európy by ho mohol prinútiť zaujať pragmatický postoj. V rozhovore pre americkú televíznu stanicu ABC News zverejnenom v nedeľu to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informovala o tom agentúra DPA.



Zelenskyj obhajoval uskutočnenie operácie Pavučina plánovanej 18 mesiacov, v rámci ktorej Ukrajina uplynulý víkend nečakane zaútočila dronmi na vojenské letiská v hĺbke územia Ruska, kde zničila alebo poškodila viacero strategických bombardérov. Kremeľ označil rozsiahly útok za teroristický čin, čo Zelenskyj odmietol. „Je to čistá a jasná vojenská operácia. Je to krok, ktorý všetkým ukázal, že túto vojnu nechceme. Nechceme bojovať,“ povedal.



Zelenskyj odmietol slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý na štvrtkovom stretnutí s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom v Oválnej pracovni prirovnal vojnu na Ukrajine k hádke dvoch malých detí a povedal, že „niekedy je lepšie nechať ich chvíľu bojovať a potom ich od seba oddeliť“.



„S Putinom nie sme deti na ihrisku v parku,“ zdôraznil Zelenskyj. „Preto hovorím, že je to vrah, ktorý prišiel do tohto parku zabíjať deti.“



Ukrajinský prezident nezdieľa Trumpov názor, že koniec vojny a kapitulácia Moskvy sú možné. „Pri všetkej úcte k prezidentovi Trumpovi si myslím, že je to len jeho osobný názor,“ povedal Zelenskyj. „Som pevne presvedčený, že Putin nechce ukončiť túto vojnu. Pre Putina nie je ukončenie vojny možné bez úplnej porážky Ukrajiny. Ukrajina rozumie ruskej mentalite lepšie ako Američania. Veď sme susedmi dlhé roky,“ konštatoval.



Napriek tomu si Zelenskyj myslí, že jeho vzťah s Trumpom sa od ich konfrontácie v Bielom dome zlepšil. Najmä ich pätnásťminútové stretnutie medzi štyrmi očami vo Vatikáne „prispelo k vybudovaniu dôvery viac ako stretnutie s mnohými ľuďmi prítomnými v Oválnej pracovni“. Zároveň chce veriť, že obaja majú „normálny, rovnocenný profesionálny vzťah“.



Pred nadchádzajúcimi summitmi skupiny G7 v Kanade a NATO v Holandsku Zelenskyj vyzval Európu na väčšiu odhodlanosť. „Musíme zvýšiť tlak na Moskvu, musíme sprísniť sankcie a musíme hľadať spôsoby, ako využiť zmrazené ruské finančné prostriedky v prospech našej obrany,“ povedal Zelenskyj v nedeľu večer vo svojom pravidelnom príhovore. Keďže Rusko rozumie iba jazyku sily, mal by sa podľa neho stať pracovným jazykom vo všetkých formátoch interakcie na medzinárodnej scéne.