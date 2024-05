Zelenskyj: Ruská ofenzíva by mohla pozostávať z viacerých vĺn

Kyjev 18. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatkovom rozhovore s agentúrou AFP varoval, že ruská májová ofenzíva na severovýchode Ukrajiny môže predstavovať iba prvú vlnu a ruské sily sa môžu zamerať na mesto Charkov. Informuje o tom TASR.



Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho jednotky v priebehu týždňa od spustenia nového pozemného útoku z 10. mája dobyli v Charkovskej oblasti už 12 dedín.



Ukrajinci do oblasti poslali posily a podľa Zelenského je situácia nateraz pod kontrolou, ale nie stabilizovaná. Dodal, že ruské sily prenikli päť až desať kilometrov pozdĺž severovýchodnej hranice, než ich zastavili ukrajinské jednotky.



Podľa údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) dobylo Rusko počas novej ofenzívy v období od 9. do 15. mája celkovo 278 štvorcových kilometrov ukrajinského územia.



Ruská ofenzíva "by mohla pozostávať z niekoľkých vĺn. Prvá vlna bola v Charkovskej oblasti," povedal ukrajinský prezident. Hoci doterajšie úspechy Rusov v ofenzíve bagatelizoval, dodal, že je potrebné byť "rozvážni a pochopiť, že sa dostávajú hlbšie na naše územie. Nie naopak. A to je stále ich výhoda."



Šéf Kremľa Vladimir Putin v piatok počas návštevy Číny vyhlásil, že Rusko nateraz neplánuje dobyť mesto Charkov a ruskí vojaci postupujú pri Charkove prísne podľa plánu. Zelenskyj naopak vyjadril presvedčenie, že Rusi na mesto zaútočiť chcú, aj keď si uvedomujú si, že by to bolo "veľmi ťažké".



Zdôraznil, že Ukrajina a jej západní spojenci by nemali prejaviť slabosť, ktorú by Rusko mohlo prípadne využiť a zatlačiť ďalej. Vyzval preto na nasadenie dvoch batérií systému protivzdušnej obrany Patriot, aby chránili oblohu nad Charkovskou oblasťou.



V rozhovore s AFP kritizoval zákaz, ktorý Kyjevu znemožňuje používať zbrane poskytnuté Západom na útoky na ruské územie, hoci Británia aj Spojené štáty v uplynulých dňoch naznačili, že by sa tieto obmedzenia mohli zmierniť.



Za najväčšiu výhodu Rusov preto označil skutočnosť, že môžu zo svojho územia strieľať na akékoľvek ukrajinské zbrane. "S ich systémami, ktoré sa nachádzajú na území Ruska, nemôžeme nič urobiť pomocou západných zbraní," skonštatoval.



Uznal, že ukrajinské ozbrojené sily potrebujú viac vojakov, aby sa posilnila celková morálka. AFP v tejto súvislosti pripomína, že v sobotu nadobúda účinnosť parlamentom schválený zákon, na základe ktorého sa znižuje minimálny odvodový vek z 27 na 25 rokov a zjednodušujú sa mobilizačné úkony. Poslanci však sporným spôsobom vyradili bod, podľa ktorého by mohli byť vojaci slúžiaci viac ako 36 mesiacov uvoľnení zo služby.



Z hľadiska protivzdušnej obrany má Ukrajina podľa Zelenského zhruba len štvrtinu toho, čo potrebuje na obranu krajiny. V tejto súvislosti doplnil, že na dosiahnutie parity s Moskvou potrebuje Kyjev 120 až 130 stíhačiek F-16 alebo iných moderných strojov.



"Chceme, aby sa vojna skončila spravodlivým mierom pre nás," zatiaľ čo "Západ chce, aby sa vojna skončila. Bodka. Čo najskôr. A pre nich je to spravodlivý mier," uzavrel Zelenskyj.