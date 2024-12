Zelenskyj pre agentúru Kjódo: Trump a jeho tím študujú víťazný plán

Kyjev 2. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že novozvolený americký prezident Donald Trump spoločne so svojím tímom študuje ukrajinský "plán víťazstva" vo vojne s Ruskom. Zároveň sa domnieva, že ho s americkými predstaviteľmi čakajú už čoskoro rozhovory, aby im v tejto súvislosti podrobnejšie vysvetlil "určité veci". Vyjadril sa tak v pondelok zverejnenom rozhovore pre japonskú tlačovú agentúru Kjódo, informuje TASR.



Zelenskyj v rozhovore taktiež zdôraznil, že Ukrajina musí nájsť diplomatické riešenie na opätovné získanie častí svojho okupovaného územia. O takýchto krokoch sa však podľa jeho slov bude uvažovať, až keď si Kyjev bude istý, že je dostatočne silný.



Dlho ohlasovaný "plán víťazstva", primárne orientovaný na západných spojencov, predstavil Zelenskyj v októbri. Plán celkovo počíta s piatimi bodmi a tromi tajnými dodatkami. Okrem bezodkladnej pozvánky na vstup do NATO obsahuje posilnenie ukrajinských vojenských a obranných kapacít, pokračovanie vojenskej operácie v ruskej Kurskej oblasti a nasadenie "komplexného balíka nejadrových strategických odstrašujúcich prostriedkov" na Ukrajine. Ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi má dať jasne najavo, že jeho invázia na Ukrajinu sa skončí geopolitickou porážkou.



Novozvolený americký prezident Trump už počas predvolebnej kampane opakovane kritizoval rozsah vojenskej pomoci Západu pre Kyjev, ktorý označoval za priveľký. Jeho volebné víťazstvo preto vyvolalo vo viacerých európskych štátoch obavy z toho, že americká pomoc pre Ukrajinu sa môže výrazne znížiť alebo aj zastaviť.



Samotný Trump vyhlasoval, že ak sa stane prezidentom, vojnu ukončí za 24 hodín, a to možno ešte pred nástupom do funkcie. Zelenskyj medzičasom vyjadril názor, že vojna s Ruskom sa po Trumpovom prevzatí úradu skutočne skončí skôr. Zároveň zdôraznil, že pre Ukrajinu je životne dôležitý tzv. spravodlivý mier.