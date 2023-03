Zelenskyj pre AP povedal, že je pripravený rokovať so Si Ťin-pchingom

Kyjev 29. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok povedal, že je pripravený rokovať s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ktorý minulý týždeň absolvoval stretnutie so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. TASR správu prevzala v stredu z agentúry AP.



"Sme pripravení privítať ho tu. Chcem s ním hovoriť," povedal Zelenskyj v rozhovore pre AP. Dodal, že pred vojnou na Ukrajine s čínskym prezidentom udržiaval kontakt, no počas viac než rok trvajúcej vojny nie.



Čínsky prezident minulý týždeň navštívil Rusko, čo viedlo k domnienkam, že by Peking mohol Moskve poskytnúť zbrane a strelivo potrebné na doplnenie zásob, píše AP. Jeho cesta sa skončila bez takéhoto návrhu.



Putin však neskôr oznámil, že sa Bieloruskom dohodol na umiestnení taktických jadrových zbraní v tejto susednej krajine.



Zelenskyj uviedol, že tento Putinov krok mal za cieľ odvrátiť pozornosť od nedostatku záruk zo strany Číny. "Čo to znamená? Znamená to, že táto návšteva nebola pre Rusko dobrá," povedal ukrajinský prezident pre AP.



Zelenskyj s novinármi AP hovoril počas cesty vlakom, ktorým cestoval po Ukrajine. Ukrajinský prezident počas rozhovoru komunikoval v anglickom jazyku.