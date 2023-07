Zelenskyj pre CNN: Pomalé dodávky zbraní oddialili protiofenzívu

Washington 6. júla (TASR) - Pomalé dodávky zbraní oddialili plánovanú ukrajinskú protiofenzívu a umožnili Rusku posilniť svoju obranu na okupovaných územiach a umiestiť tam míny. Povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre americkú stanicu CNN, ktorý bol odvysielaný v stredu. TASR správu prevzala z webovej stránky tejto stanice.



Zelenskyj sa poďakoval USA, ktoré sú lídrom v oblasti podpory pre Ukrajinu. "Povedal som im však, rovnako ako európskym lídrom, že by sme svoju protiofenzívu chceli začať skôr a potrebujeme na to všetky tie zbrane a materiál," dodal Zelenskyj prostredníctvom tlmočníka.



"Skrátka, ak začneme neskôr, pôjde to pomalšie, a budeme mať strany na životoch, pretože všetko bude ťažko zamínované," povedal. "Dávame nepriateľovi čas a príležitosť uložiť viac mín a pripraviť si svoje obranné línie," dodal.



Ukrajinská armáda v niektorých častiach krajiny podľa jeho slov ani nemôže uvažovať nad začatím útokov, pretože nemá príslušné zbrane. Ukrajinskí predstavitelia opakovane uviedli, že protiofenzíva sa už začala, no jej hlavný výpad ešte len má prísť, pripomína CNN.



Ukrajinský prezident takisto opätovne požiadal o dodanie amerických stíhačiek F-16. Spojené štáty svojim spojencom povolili začať s výcvikom ukrajinských pilotov. Vyviezť tieto stroje na Ukrajinu im však ešte nepovolili, píše CNN.