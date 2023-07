Zelenskyj pre CNN: Reakcia Putina na vzburu vagnerovcov bola slabá

Kyjev 3. júla (TASR) - Reakcia ruského prezidenta Vladimira Putina na vzburu vagnerovcov bola "slabá". Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre americkú televíziu CNN, ktorý bol zverejnený v pondelok, informuje TASR.



Šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin pre spory s vedením ruskej armády inicioval tzv. "pochod spravodlivosti" na Moskvu, ktorý sa začal večer 23. júna. Nasledujúci deň vagnerovci obsadili Rostov nad Donom a dostali sa až do Lipeckej oblasti neďaleko Moskvy. Vzbura sa skončila v sobotu večer dohodou Prigožina s ruským vedením, ktorú sprostredkoval bieloruský líder Alexandr Lukašenko.



Šéf Kremľa podľa Zelenského stráca kontrolu nad vlastným ľudom. "Vidíme Putinovu reakciu, je slabá," povedal ukrajinský prezident. Vagnerovci ukázali, ako ľahko sa dá prejsť ruským územím a získať kontrolu nad niektorými regiónmi, tvrdí Zelenskyj. "Putin nekontroluje situáciu v regiónoch... Všetka tá vertikálna moc, ktorú mal, sa rozpadá," skonštatoval.



Zelenskyj sa vyjadril aj k ukrajinskej protiofenzíve zameranej na oslobodenie okupovaného územia na východe a juhu krajiny. Podľa jeho slov je hlavným cieľom oslobodenie Krymského polostrova, ktorý Rusko v roku 2014 anektovalo v rozpore s medzinárodným právom.



"Nevieme si predstaviť Ukrajinu bez Krymu. A zatiaľ čo je Krym pod ruskou okupáciou, znamená to len jedno: vojna sa ešte neskončila," povedal.



Na otázku, či existuje pre Kyjev scenár na mier bez zisku administratívnej kontroly nad Krymom odpovedal, že v takomto prípade to "nebude víťazstvo".