Zelenskyj: Pre mier na Ukrajine treba 200.000 zahraničných vojakov

Kyjev/Davos 22. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si myslí, že akákoľvek mierová dohoda uzavretá s Ruskom by vyžadovala, aby na jej implementáciu dohliadalo najmenej 200.000 príslušníkov európskych mierových síl, píše TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



Úvahy o zastavení bojov na Ukrajine vznikli v súvislosti s návratom amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu - Trump totiž aj počas predvolebnej kampane prisľúbil ukončiť vojnu na Ukrajine veľmi rýchlo, hoci nikdy nevysvetlil ako.



Zelenskyj v utorok vo svojom prejave na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose upozornil, že na akúkoľvek dohodu o ukončení konfliktu bude musieť dohliadať veľký zahraničný kontingent mierových síl.



Povedal, že vzhľadom na nízku početnosť ukrajinskej armády v porovnaní s ruskou "potrebujeme kontingenty s veľmi veľkým počtom vojakov". Podľa jeho slov by malo ísť minimálne o 200.000 mierotvorcov. "Inak je to nič," dodal.



"Podporujem myšlienku o kontingentoch ako súčasti bezpečnostných záruk. Pretože ak oni (Rusko) majú 1,5-miliónovú armádu a my máme o polovicu menšiu, znamená to, že potrebujeme kontingenty s veľmi významným počtom vojakov," vysvetlil Zelenskyj.



Argumentoval, že akékoľvek iné usporiadanie by sa podobalo na monitorovaciu misiu pod vedením Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorá pôsobila na východe Ukrajiny a skončila svoju činnosť, keď Rusko vo februári 2022 začalo inváziu.



"Mali kancelárie a to je všetko," vyhlásil Zelenskyj, pričom zdôraznil, že z ukrajinského pohľadu sú potrebné ozbrojené sily, ktoré by zabránili ďalším ruským útokom.



Ukrajinský líder opakovane vyhlásil, že Ukrajina musí byť zastúpená na akýchkoľvek - aj medzinárodných - rozhovoroch o ukončení vojny. Opäť pripomenul, že Rusko od ďalšieho útoku môžu odradiť len pevné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu.



Ukrajina tvrdí, že Moskva by mohla zneužiť prímerie na dozbrojenie a doplnenie svojej armády, pričom poukazuje na dohody medzi separatistami podporovanými Kremľom na jednej strane a Kyjevom na druhej strane z roku 2014 a to, že ani tieto dohody nedokázali zabrániť invázii ruskej armády na Ukrajinu o osem rokov neskôr.



Zelenskyj v Davose vyzval Európu aj na vytvorenie spoločnej obrannej politiky a uviedol, že európske štáty by mali byť pripravené zvýšiť výdavky na obranu, pričom spochybnil Trumpovu oddanosť voči NATO.



Samotný Trump v utorok naznačil, že zváži uvalenie nových sankcií na Rusko, ak prezident Vladimir Putin odmietne rokovať o ukončení vojny na Ukrajine.