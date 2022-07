Zelenskyj pre The Wall Street Journal: Prímerie by Rusom prišlo vhod

Kyjev/New York 22. júla (TASR) - Akékoľvek prímerie, počas ktorého by ruské vojská ostali na okupovaných územiach Ukrajiny, by neskôr viedlo k ešte intenzívnejšiemu konfliktu. V piatkovom rozhovore pre americký denník The Wall Street Journal to vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR.



Prestávka v bojoch by ruským silám iba poskytla vítanú príležitosť oddýchnuť si, doplniť svoje stavy a dozbrojiť na ďalšie kolo ofenzívy, myslí si ukrajinský prezident.



"(Rusi) by túto prestávku nevyužili na zmenu svojho geopolitického postoja a na zrieknutie sa nárokov na bývalé sovietske republiky," povedal Zelenskyj.