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Zelenskyj: Pre ukončenie vojny je kľúčové odhodlanie Spojených štátov
Pri príležitosti amerického sviatku sochu Matky Ukrajiny v Kyjeve osvetlili podobizňou americkej vlajky.
Autor TASR
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Kyjev 4. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu pri príležitosti 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Pre ukončenie vojny na Ukrajine je podľa neho potrebné odhodlanie USA. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru Reuters.
Rozhovor bol podľa Zelenského veľmi dobrý a Trumpa počas neho informoval o vývoji na frontovej línii. „Existuje reálna nádej na ukončenie tejto vojny a odhodlanie Američanov bude mať kľúčový význam,“ povedal.
V rozhovoroch lídri plánujú pokračovať počas summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) v tureckej Ankare budúci týždeň.
Zelenskyj sa tiež poďakoval Spojeným štátom za všetku pomoc počas štyri roky trvajúcej ruskej celoplošnej invázie na Ukrajinu a „americkým srdciam“, ktoré myslia na budúcnosť Ukrajiny a vážia si slobodu na celom svete.
Ukrajinský prezident už predtým na sieti X zablahoželal Spojeným štátom k sobotňajšiemu sviatku. USA podľa neho už dve a pol storočia slúžia ako príklad pre ostatné štáty a pripomenul ich historickú úlohu pri porážke totalitných režimov v 20. storočí, ako aj pri budovaní medzinárodných partnerstiev, ktoré priniesli dlhodobý mier veľkej časti sveta.
Pri príležitosti amerického sviatku sochu Matky Ukrajiny v Kyjeve osvetlili podobizňou americkej vlajky.
Rozhovor bol podľa Zelenského veľmi dobrý a Trumpa počas neho informoval o vývoji na frontovej línii. „Existuje reálna nádej na ukončenie tejto vojny a odhodlanie Američanov bude mať kľúčový význam,“ povedal.
V rozhovoroch lídri plánujú pokračovať počas summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) v tureckej Ankare budúci týždeň.
Zelenskyj sa tiež poďakoval Spojeným štátom za všetku pomoc počas štyri roky trvajúcej ruskej celoplošnej invázie na Ukrajinu a „americkým srdciam“, ktoré myslia na budúcnosť Ukrajiny a vážia si slobodu na celom svete.
Ukrajinský prezident už predtým na sieti X zablahoželal Spojeným štátom k sobotňajšiemu sviatku. USA podľa neho už dve a pol storočia slúžia ako príklad pre ostatné štáty a pripomenul ich historickú úlohu pri porážke totalitných režimov v 20. storočí, ako aj pri budovaní medzinárodných partnerstiev, ktoré priniesli dlhodobý mier veľkej časti sveta.
Pri príležitosti amerického sviatku sochu Matky Ukrajiny v Kyjeve osvetlili podobizňou americkej vlajky.