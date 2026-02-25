< sekcia Zahraničie
Zelenskyj pred americko-ukrajinskými rokovaniami telefonoval s Trumpom
Vo švajčiarskej Ženeve sa vo štvrtok uskutočnia rokovania medzi predstaviteľmi USA a Ukrajiny o povojnovej obnove a hospodárskej spolupráci.
Autor TASR
Kyjev/Washington 25. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa pred štvrtkovým rokovaním medzi ukrajinskou a americkou delegáciou v Ženeve telefonicky spojil s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ako aj vyjednávačmi Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. S Trumpom sa zhodli, že rokovania o ukončení vojny na Ukrajine by sa v budúcnosti mali presunúť na úroveň lídrov, informuje TASR.
„Diskutovali sme o otázkach, ktorými sa naši zástupcovia budú zaoberať zajtra v Ženeve počas bilaterálneho stretnutia, ako aj o prípravách na ďalšiu schôdzku vyjednávacích tímov v trojstrannom formáte na začiatku marca,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. „Očakávame, že toto stretnutie vytvorí príležitosť posunúť rokovania na úroveň lídrov. Prezident Trump podporuje tento postup. Je to jediný spôsob, ako vyriešiť všetky zložité a citlivé otázky a konečne ukončiť vojnu,“ myslí si ukrajinský prezident.
Vo švajčiarskej Ženeve sa vo štvrtok uskutočnia rokovania medzi predstaviteľmi USA a Ukrajiny o povojnovej obnove a hospodárskej spolupráci. Witkoff vyhlásil, že schôdzka nadviaže na predchádzajúce rokovania Ukrajiny, Ruska a USA z 17. a 18. februára v Ženeve, ktoré nepriniesli pokrok v otázkach územnej integrity ani prímeria.
Americký vyjednávač zároveň potvrdil, že on i prezident Trump považujú za vhodné zorganizovať trilaterálne stretnutie prezidentov Ukrajiny, USA a Ruska – Zelenského, Trumpa a Vladimira Putina – na prerokovanie územných otázok a bezpečnostných záruk.
