Zelenskyj pred návštevou USA trvá na bezpečnostných zárukách Ukrajine

Kyjev 27. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vyhlásil, že kľúčovou súčasťou jeho nadchádzajúcich rozhovorov s americkým partnerom Donaldom Trumpom, ktorého v piatok navštívi v Bielom dome, je zabezpečiť, aby nedošlo k zastaveniu pomoci Washingtonu pre Ukrajinu. Dôležité sú podľa neho bezpečnostné záruky, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Zelenskyj na sociálnej sieti X uviedol, že ukrajinské tímy spolupracujú so Spojenými štátmi a pripravujú sa na nadchádzajúce piatkové rokovania.



"Mier a bezpečnostné záruky sú kľúčom k tomu, aby Rusko už nemohlo ničiť životy iných národov," napísal Zelenskyj a potvrdil, že sa stretne s americkým prezidentom.



"Pre mňa a pre nás všetkých na svete je dôležité, aby sa podpora USA nezastavila. Na ceste k mieru je potrebná sila," dodal ukrajinský prezident.



Turmp v stredu potvrdil, že v piatok vo Washingtone prijme Zelenského s cieľom rokovať o dohode o nerastných surovinách. Kyjev v utorok večer odsúhlasil dohodu, podľa ktorej by spolu s USA ťažili nerastné bohatstvo Ukrajiny a príjmy by smerovali do spoločného fondu. Návrh údajne zahŕňal aj isté bezpečnostné záruky pre Kyjev. Washington z prvotného návrhu dohody tiež vyškrtol všetky ustanovenia nevýhodné pre Ukrajinu.



Trump požadoval, aby mu Ukrajina poskytla prístup k svojim nerastným surovinám ako kompenzáciu za pomoc, ktorú jej Washington poskytol počas trojročného konfliktu s Ruskom.



Zelenskyj sa cez víkend v Británii stretne so Starmerom a európskymi lídrami



krajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by mal cez víkend navštíviť Britániu, kde bude rokovať s tamojším premiérom Keirom Starmerom a ďalšími európskymi lídrami, oznámil v stredu zdroj oboznámený s touto záležitosťou. Starmer bude počas víkendu hostiť ďalší mimoriadny summit európskych krajín o Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Očakáva sa, že na spomínanom summite sa zúčastnia predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová i predseda Európskej rady António Costa.



Zelenskyj v stredu na tlačovej konferencii povedal, že po návšteve Washingtonu naplánovanej na piatok má v pláne pricestovať do Londýna "a hneď potom sa tam spolu s Európanmi stretneme s Keirom Starmerom".



Americký prezident Donald Trump v stredu potvrdil, že v piatok vo Washingtone prijme Zelenského s cieľom rokovať o dohode o nerastných surovinách. Dodal, že bezpečnostné záruky pre Kyjev by nemali sľubovať Spojené štáty, ale Európa.



Ešte vo štvrtok prijme Trump v Bielom dome britského premiéra. Starmer sa podľa AFP usiluje presvedčiť americkú administratívu, aby poskytla Ukrajine bezpečnostné záruky ako súčasť akejkoľvek dohody o prímerí s Ruskom.



Tento týždeň sa s Trumpom vo Washingtone stretol aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, aby taktiež naliehal na bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Po schôdzke vyhlásil, že k prímeriu by mohlo dôjsť v najbližších týždňoch. Macronova kancelária potvrdila, že prezident sa v sobotu zúčastní na summite v Británii.



Minulý týždeň sa aj vo Francúzsku konalo neformálne zasadnutie, ktoré zvolal Macron v reakcii na vyjadrenia predstaviteľov USA, že začnú rokovania s Ruskom o ukončení vojny bez Ukrajiny a Európy. Summit v Paríži sa však skončil bez konkrétneho vyhlásenia, pretože lídri sa nedohodli na vyslaní vojakov, ktorí by kontrolovali dodržiavanie prípadnej mierovej dohody, uviedli portály Politico a Euronews.



O novej situácii budú lídri členských štátov EÚ hovoriť aj na mimoriadnom summite v Bruseli 6. marca.