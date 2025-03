Zelenskyj pred rokovaniami s USA vyhlásil, že Ukrajina chce mier

Kyjev 10. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok pred rokovaniami ukrajinských a amerických predstaviteľov v Saudskej Arábii uviedol, že Ukrajina chce mier a jediným dôvodom, prečo sa vojna predlžuje, je Rusko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Ukrajina sa usiluje o mier od prvej sekundy vojny a vždy sme hovorili, že jediným dôvodom, prečo vojna pokračuje, je Rusko," vyhlásil na sociálnych sieťach Zelenskyj, ktorý by mal do Saudskej Arábie pricestovať už v pondelok.



Ukrajinský prezident minulý týždeň povedal, že sa stretne s tamojším korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Jeho tím bude následne rokovať s americkými predstaviteľmi o mieri na Ukrajine.



V americkej delegácii budú okrem iných minister zahraničných vecí Marco Rubio, poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz a osobitný splnomocnenec pre Blízky východ Steve Witkoff. Delegáciu Ukrajiny povedie vedúci prezidentskej kancelárie Andrij Jermak.



Americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že od nadchádzajúcich rozhovorov očakáva dobré výsledky. Trump v posledných dňoch zvýšil tlak na Kyjev, aby začal mierové rokovania s Ruskom. USA tiež pozastavili zdieľanie spravodajských informácií s Ukrajinou. Tomuto kroku predchádzala roztržka medzi Zelenským a Trumpom v Bielom dome, po ktorej Trump dočasne zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine.



Ukrajinskí a americkí predstavitelia sa v utorok v saudskoarabskej Džidde stretnú prvýkrát od spomínanej roztržky, poznamenala AFP.



Americkí predstavitelia absolvujú už druhé rokovania v Saudskej Arábii v tomto roku. Tie prvé sa uskutočnili vo februári, pričom prítomní na stretnutí boli predstavitelia Ruskej federácie, ktorí s americkou stranou diskutovali aj o mieri na Ukrajine, a to bez účasti Kyjeva. Zelenskyj vtedy tieto rozhovory odsúdil a označil ich za rozhovory o Ukrajine bez ukrajinskej účasti. V tom čase zároveň v reakcii na rusko-americké rokovania oznámil odloženie svojej plánovanej cesty do Saudskej Arábie.



Kremeľ, ktorý ocenil postoj Spojených štátov po nezhodách Trumpa so Zelenským, v pondelok uviedol, že od nadchádzajúcich rozhovorov neočakáva konkrétne výsledky. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že USA pravdepodobne očakávajú, že ukrajinská strana povie, že je pripravená na mier. "To je vlastne to, na čo pravdepodobne všetci čakajú," uviedol Peskov.



Kyjev nalieha na trvalý a spravodlivý mier a žiada bezpečnostné záruky, ktoré by Rusko odradili od ďalšieho útoku na susednú Ukrajinu, píše AFP.