Zelenskyj pred summitom Európskej rady telefonoval s jej šéfom Costom

Kyjev/Brusel 19. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu pred nadchádzajúcim summitom lídrov krajín EÚ telefonoval s predsedom Európskej rady (ER) Antóniom Costom. Informoval ho o svojom rozhovore s americkým prezidentom Donaldom Trupom, ktorý Costa označil za povzbudzujúci. TASR o tom informuje podľa ich príspevkov, ktoré zverejnili na sieti X.



Zelenskyj poďakoval Costovi za pozvanie na štvrtkové zasadnutie Európskej rady. "Zosúladili sme svoje postoje a prediskutovali kľúčové otázky programu," napísal ukrajinský líder.



Témou rozhovoru bola aj účasť Ukrajiny na iniciatíve Európskej komisie pod označením "ReArm Europe". Tento plán na posilnenie európskeho zbrojného priemyslu a zvýšenie vojenských kapacít predpokladá vynaloženie takmer 800 miliárd eur.



"Pozitívny rozhovor s prezidentom Zelenským. Jeho vecný telefonát s Donaldom Trumpom ma povzbudil," uviedol Costa. Trump a Zelenskyj sa okrem iného dohodli na čiastočnom prímerí pri útokoch na energetické ciele.



"Zastavenie úderov na energetickú a inú civilnú infraštruktúru by bolo dôležitým a prvým skutočným krokom k ukončeniu vojny," poznamenal Costa s tým, že v rokovaniach so Zelenským budú pokračovať na zasadnutí ER.



Ukrajinský aj americký líder predtým označili vzájomný telefonát za pozitívny a veľmi dobrý, Biely dom dokonca za fantastický. Lídri, ktorí sa ešte vo februári dostali počas stretnutia v Oválnej pracovni do ostrej roztržky, sa zhodli, že Ukrajina a Spojené štáty budú naďalej spolupracovať na skutočnom ukončení vojny a že pod vedením Trumpa možno dosiahnuť trvalý mier.



Prezident USA ďalej súhlasil s tým, že pomôže ukrajinskej hlave štátu pri zaobstarávaní dostupných systémov protivzdušnej obrany, najmä v Európe, uviedol Biely dom. Zelenskyj sa Trumpovi poďakoval za americkú podporu a opätovne potvrdil ochotu prijať úplné prímerie. Trump takisto prisľúbil, že sa bude snažiť o návrat detí, ktoré z Ukrajiny uniesli počas vojny.



Na margo diskusie o dodávkach elektrickej energie a jadrových elektrárňach na Ukrajine Trump Zelenskému navrhol, že USA by mohli prevziať vlastníctvo nad ukrajinskými elektrárňami s cieľom zabezpečiť ich ochranu a mohli by byť "veľmi nápomocné pri ich prevádzke vďaka odborným znalostiam" v tejto oblasti.