Zelenskyj predstavil svoj víťazný plán

Kyjev 16. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predstavil v stredu svoj dlho očakávaný tzv. víťazný plán, ktorého cieľom je posilniť pozíciu Ukrajiny dostatočne na to, aby sa skončila vojna s Ruskom. Ak sa podľa neho plán uskutoční teraz, koniec vojny bude možné dosiahnuť najneskôr v budúcom roku. Jedným z bodov plánu je pozvánka do NATO, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.



"Víťazný plán Ukrajiny je plánom posilnenia našej krajiny a našich pozícií. Aby sme boli dostatočne silní na ukončenie vojny," povedal Zelenskyj v ukrajinskom parlamente. Rusko si podľa neho neželá spravodlivý mier, Kyjev preto musí zmeniť celkové podmienky, na čo však potrebuje jednotu Ukrajincov i zahraničných partnerov.



Plán má podľa Zelenského päť bodov a tri tajné dodatočné body. Okrem bezodkladnej pozvánky do Severoatlantickej aliancie k ním patrí posilnenie ukrajinských vojenských a obranných kapacít. Plán počíta tiež s pokračovaním ukrajinskej vojenskej operácie v ruskej Kurskej oblasti a Kyjev navrhuje aj nasadenie "komplexného balíka nejadrových strategických odstrašujúcich prostriedkov" na Ukrajine.



Kyjev okrem toho navrhuje svojim partnerom dohodu o spoločnej obrane a neskôr spoločnom využívaní kritických zdrojov na Ukrajine. Ukrajinskí vojaci by tiež mohli po skončení vojny nahradiť určité jednotky USA v Európe, uviedol Zelenskyj.



Vo vystúpení pred poslancami znova vyzval západné krajiny, aby povolili Ukrajine použiť dodané zbrane dlhého dosahu na územiach okupovaných Ruskom a na ruskom území. Kritizoval aj Čínu, Irán a Severnú Kóreu za podporu Moskvy v jej invázii.



Ukrajinský líder zároveň vylúčil odovzdanie akéhokoľvek územia svojej krajiny Rusku. Riešenie podľa neho nie je v zamrznutom konflikte a nespočíva v "obchode s územím alebo zvrchovanosťou Ukrajiny".



Svoj plán víťazstva chce Zelenskyj predstaviť aj na summite EÚ vo štvrtok.