Zelenskyj prehovorí k českým zákonodarcom

Praha 25. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by mal 15. júna prehovoriť k českým poslancom a senátorom. Po rokovaní so šéfom Senátu Milošom Vystrčilom to v stredu na Twitteri oznámila predsedníčka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová, informujú Novinky.cz.



"Neoficiálne už máme potvrdené, že 15. 6. o 11.00 h by malo prebehnúť spoločné zasadnutie na vypočutie si prejavu Zelenského," uviedla šéfka dolnej komory českého parlamentu. Ukrajinský prezident pred zákonodarcami vystúpi prostredníctvom telemostu. Priebeh vystúpenia, ako aj to, či prehovorí ešte niekto ďalší, je podľa Vystrčila premetom rokovaní.



Zelenskyj od napadnutia Ukrajiny ruskými vojenskými silami prehovoril prostredníctvom videokonferencie v mnohých parlamentoch vrátane amerického, britského, talianskeho, nemeckého či izraelského. Predminulý týždeň mal príhovor k poslancom na Slovensku.



Zelenskyj vo svojich prejavoch zvyčajne ďakuje príslušným krajinám za podporu a žiada, aby ju zintenzívnili. Hovorí aj o konkrétnych potrebách Ukrajiny či sankciách voči Rusku.



So Zelenským sa už v polovici marca, krátko po začiatku ruskej invázie, zišiel český premiér Petr Fiala v okupovanom Kyjeve, a to spolu s predstaviteľmi Poľska a Slovinska.



Ukrajinský prezident vyzýva svet, aby "sa už teraz postavil proti Rusku a nečakal, kým Moskva použije chemické, biologické alebo jadrové zbrane". Podľa jeho slov ruský agresor nesmie nadobudnúť "dojem, že svet nekladie dostatočný odpor".