Zelenskyj prehovoril k českému parlamentu, odkázal na slová Havla

Praha 15. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystúpil v stredu na diaľku s prejavom k poslancom českého parlamentu. Pripomenul vetu "Sme s vami, buďte s nami", známu z okupácie Československa v roku 1968. Zelenskyj sa poďakoval Čechom za pomoc a zároveň varoval, že agresia na Ukrajine je len prvým krokom, ktorý má Rusku otvoriť cestu do Európy.



Prejav trval približne 12 minút. Zelenskyj hneď v úvode pripomenul udalosti z roku 1968, keď Československo okupovali vojská Varšavskej zmluvy. Veta "Sme s vami, buďte s nami!" má podľa neho význam aj pre ukrajinský ľud bojujúci za svoju slobodu.



Čechom sa poďakoval za štedrú pomoc, ktorou podľa neho podporili aj sami seba. Vyzdvihol, že Česká republika dodala Ukrajine zbrane vtedy, keď to bolo najviac potrebné. Zdôraznil však, že podpora by mala trvať až dovtedy, kým Ukrajina nezvíťazí.



Zelenskyj hovoril aj o blížiacom sa českom predsedníctve v Rade Európskej únie. "Buďte maximálne aktívni, aby sa všetci európski lídri zhodli na tom, že posilňovať Európu je naša spoločná vec," povedal. Českých poslancov a senátorov vyzval, aby sa do obnovy povojnovej Ukrajiny zapojili napríklad patronátom nad konkrétnou oblasťou v krajine.



Na záver pripomenul známe heslo bývalého českého prezidenta a disidenta Václava Havla "Pravda a láska musí zvíťaziť nad lžou a nenávisťou". "Teraz na Ukrajine môžeme zaistiť naplnenie týchto slov," dodal Zelenskyj.



Pred vystúpením ukrajinského prezidenta sa poslancom a senátorom prihovorili aj predseda Senátu Miloš Vystrčil, predsedníčka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová a premiér Petr Fiala. Všetci odsúdili ruskú agresiu na Ukrajine a vyjadrili obdiv nad statočnosťou Ukrajincov. "Celá Európa si musí uvedomiť, že Ukrajina nebojuje len sama za seba," povedal Fiala.



Premiér uviedol dve priority, ktoré bude Česko presadzovať ako predsedajúca krajina v Rade EÚ: čo najrýchlejšie udelenie štatútu kandidátskej krajiny pre Ukrajinu a podpora čo najtvrdších sankcií proti Rusku. Zároveň naznačil, že priama vojenská pomoc Ukrajine stále pokračuje.



Ukrajinský prezident už vystúpil pred poslancami takmer dvadsiatky parlamentov vo svete, medzi nimi pred slovenským, nemeckým, britským či európskym. V prejavoch väčšinou ďakuje za podporu a žiada o ďalšiu pomoc. Českým poslancom a senátorom sa prihovoril prvýkrát.