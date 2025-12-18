< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Prejav z Kupianska mal vplyv na rokovania s USA a Európou

Kyjev 18. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok povedal, že jeho prejav z mesta Kupiansk mal veľký vplyv na rokovania so Spojenými štátmi a Európou. Informovala o tom ukrajinská agentúra Ukrinform, píše TASR.
Náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov pred necelým mesiacom informoval prezidenta Vladimira Putina, že ruské sily prevzali kontrolu nad Kupianskom. Kyjev tieto tvrdenia vzápätí poprel a veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj v stredu uviedol, že Ukrajina kontroluje takmer 90 percent tohto mesta ležiaceho v Charkovskej oblasti.
Zelenskyj minulý týždeň na sociálnych sieťach zverejnil video, na ktorom stojí v nepriestrelnej veste pred tabuľou s názvom Kupiansku pri vstupe do mesta. „Dnes je mimoriadne dôležité dosiahnuť výsledky na frontovej línii, aby Ukrajina mohla dosiahnuť výsledky v diplomacii,“ povedal vtedy do kamery.
Teraz na otázku, či partneri Ukrajiny videli jeho prejav a či ten nejako ovplyvnil prebiehajúce rokovania o ukončení vojny s Ruskom, odpovedal, že na Spojené štáty a Európu to malo veľký vplyv.
„Všetci to veľmi ocenili – ako našich vojakov, tak aj fakt, že som tam bol osobne. Ukončilo to Putinovo klamstvo o nových okupovaných územiach a ovplyvnilo to moje rozhovory s Američanmi. Malo to tiež veľký vplyv na rozhovory s Európanmi,“ povedal ukrajinský prezident.
Kupiansk je strategicky dôležitým železničným uzlom, ktorý Rusko prvýkrát dobylo krátko po začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Ukrajinci ho získali späť počas jesennej protiofenzívy v tom istom roku. Pred vpádom ruských vojsk v ňom žilo zhruba 55.000 ľudí.
