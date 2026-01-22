Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj pricestoval do Švajčiarska, stretne sa s Trumpom

Na archívnej snímke Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump. Foto: TASR/AP

Neskôr bude mať Zelenskyj prejav na Svetovom ekonomickom fóre.

Autor TASR
Davos 22. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval vo štvrtok do Švajčiarska, kde sa má v rámci Svetového ekonomického fóra v Davose stretnúť aj s prezidentom USA Donaldom Trumpom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Ukrajinský a americký prezident sa majú stretnúť popoludní o 13.00 h. Neskôr bude mať Zelenskyj prejav na Svetovom ekonomickom fóre.

Ukrajinská hlava štátu sa stretne so šéfom Bieleho domu len niekoľko hodín predtým, ako americký vyslanec Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner budú rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve, pričom Washington sa snaží zabezpečiť dohodu ukončujúcu takmer štvorročnú vojnu na Ukrajine.
