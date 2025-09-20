Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj: Pri masívnom ruskom útoku dronov zomreli traja ľudia

Na tejto fotografii, ktorú v sobotu 20. septembra 2025 poskytli ukrajinské záchranné služby, hasiči hasia požiar stodoly zničenej ruským útokom v oblasti Odesa na Ukrajine. Foto: TASR/AP

Každý takýto útok nie je vojenskou nevyhnutnosťou, ale zámernou stratégiou Ruska terorizovať civilistov a ničiť našu infraštruktúru, povedal Zelenskyj na sociálnych sieťach.

Kyjev 20. septembra (TASR) - Rusko v noci vypálilo na Ukrajinu 40 rakiet a približne 580 dronov pri „masívnom útoku“, ktorý zabil troch ľudí a zranil desiatky, vyhlásil v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Každý takýto útok nie je vojenskou nevyhnutnosťou, ale zámernou stratégiou Ruska terorizovať civilistov a ničiť našu infraštruktúru,“ povedal Zelenskyj na sociálnych sieťach. Vyzval spojencov Kyjeva, aby Ukrajine poskytli viac systémov protivzdušnej obrany a uvalili na Moskvu ďalšie sankcie.

