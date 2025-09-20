< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Pri masívnom ruskom útoku dronov zomreli traja ľudia
Každý takýto útok nie je vojenskou nevyhnutnosťou, ale zámernou stratégiou Ruska terorizovať civilistov a ničiť našu infraštruktúru, povedal Zelenskyj na sociálnych sieťach.
Autor TASR
Kyjev 20. septembra (TASR) - Rusko v noci vypálilo na Ukrajinu 40 rakiet a približne 580 dronov pri „masívnom útoku“, ktorý zabil troch ľudí a zranil desiatky, vyhlásil v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Každý takýto útok nie je vojenskou nevyhnutnosťou, ale zámernou stratégiou Ruska terorizovať civilistov a ničiť našu infraštruktúru,“ povedal Zelenskyj na sociálnych sieťach. Vyzval spojencov Kyjeva, aby Ukrajine poskytli viac systémov protivzdušnej obrany a uvalili na Moskvu ďalšie sankcie.
All night, Ukraine was under a massive attack by Russia. The enemy launched 40 missiles – cruise and ballistic – and about 580 drones of various types. I thank all our warriors who defended the skies throughout the night, and our F-16 pilots, who once again proved their prowess… pic.twitter.com/ajjQV3XwnI— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2025