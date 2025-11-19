< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Pri ruskom útoku v Ternopile zahynulo najmenej deväť ľudí
Zelenskyj uviedol, že Rusko v noci na Ukrajinu vyslalo vyše 470 dronov a 48 rakiet, z ktorých jedna bola balistická.
Autor TASR
Kyjev 19. novembra (TASR) - Pri ruskom dronovom a raketovom útoku v noci na stredu v meste Ternopiľ na západe Ukrajiny zahynulo najmenej deväť osôb a desiatky ďalších utrpeli zranenia, uviedol v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a RBC-Ukraine.
Zelenskyj uviedol, že Rusko v noci na Ukrajinu vyslalo vyše 470 dronov a 48 rakiet, z ktorých jedna bola balistická.
„V Ternopile boli zasiahnuté deväťposchodové obytné budovy... Podľa doterajších informácií sú zranené desiatky ľudí a, žiaľ, deväť ľudí zahynulo,“ napísal Zelenskyj na platforme X s tým, že útok spôsobil rozsiahle požiare. Prezident dodal, že pod troskami budov môžu byť uväznení ľudia.
„Rusi zasiahli naše mesto raketami a dronmi typu Šáhid. Poškodili budovy a obytné domy. Došlo k obetiam na životoch. Príslušné zložky momentálne zasahujú na mieste. Podrobnejšie informácie poskytnem neskôr,“ uviedol starosta mesta Serhij Nadal.
Zelenskyj ďalej informoval, že už v stredu večer masívny ruský útok zasiahol mesto Charkov na severovýchode Ukrajiny, kde utrpeli zranenia desiatky ľudí vrátane detí. Dodal, že Rusko zaútočilo aj na ukrajinskú infraštruktúru v Ivanofrankivskej oblasti, kde hlásili troch zranených - medzi nimi aj dve deti. V Ľvovskej oblasti bola terčom útoku kritická infraštruktúra a energetické zariadenia. V Doneckej oblasti utrpela zranenia jedna osoba. Útoky zasiahli aj mestá Kyjev, Mykolajiv, Čerkasy, Černihiv a Dnipro.
Ruské sily už viac ako tri a pol roka takmer denne útočia na ukrajinské územie, pričom s blížiacou sa zimou zintenzívnili útoky na energetickú infraštruktúru. Ukrajina odpovedá útokmi na ropné sklady, rafinérie a ďalšie ciele v Rusku.
