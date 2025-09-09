< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Pri útoku v Doneckej oblasti zahynulo najmenej 20 ľudí
Gubernátor Doneckej oblasti Vadym Filaškin informoval o 21 mŕtvych a rovnakom počte zranených.
TASR
Kyjev 9. septembra (TASR) — Najmenej 20 obetí si vyžiadal utorňajší útok ruských síl na dedinu Jarova ležiacu v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Na platforme Telegram to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
Gubernátor Doneckej oblasti Vadym Filaškin informoval o 21 mŕtvych a rovnakom počte zranených.
„Brutálny ruský letecký bombový útok na dedinu Jarova v Doneckej oblasti. Priamo na ľudí. Na obyčajných civilistov. Práve v okamihu, keď sa vyplácali dôchodky. Podľa predbežných informácií bolo zabitých viac ako 20 ľudí. Nemám slov...,“ napísal Zelenskyj.
Takéto útoky Ruska by podľa neho nemali zostať bez primeranej reakcie zahraničia.
„Svet by nemal mlčať. Svet by nemal zostať nečinný. Spojené štáty musia reagovať. Európa musí reagovať. G20 musí reagovať. Sú potrebné silné kroky, aby Rusko prestalo rozosievať smrť,“ dodal Zelenskyj.
Obec Jarova leží približne osem kilometrov od frontovej línie a pred vojnou mala približne 1900 obyvateľov.
Ruské sily od začiatku invázie útočia na mestá a dediny v Doneckej oblasti, ktorou prechádza frontová línia. Dňa 26. augusta tam zaútočili na zariadenia energetickej spoločnosti DTEK, konkrétne na prevádzku na spracovanie nerastných surovín. Cieľom útoku bola aj baňa, kde bol zabitý jeden robotník a traja utrpeli zranenia.
Rusko si robí nároky na priemyselne orientovanú Doneckú oblasť, no stále nad ňou nemá úplnú kontrolu. Kyjev tvrdí, že Moskva tam pripravuje novú ofenzívu a na kľúčovej časti frontovej línie zhromaždila 100.000 vojakov.
