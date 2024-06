Zelenskyj pricestoval do Bruselu, aby rokoval s lídrami EÚ

Brusel 27. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval vo štvrtok do Bruselu, kde sa zúčastní na zasadnutí Európskej rady a podpíše bezpečnostné dohody. Oznámil to samotný Zelenskyj na sociálnej sieti X, informuje TASR.



"Dnes som v Bruseli, aby som sa zúčastnil na zasadnutí Európskej rady a aby som poďakoval všetkým európskym lídrom za ich jednotu a potvrdenie nezvratnosti nášho európskeho smerovania," napísal Zelenskyj, pričom pripomenul, že Ukrajina začala pred pár dňami prístupové rokovania o vstupe do Európskej únie.



Zelenskyj sa podľa vlastných slov v Bruseli stretne s lídrami členských krajín EÚ, pričom absolvuje aj bilaterálne rokovania. "Podpíšeme tri bezpečnostné dohody vrátane jeden s EÚ ako celkom. Táto dohoda prvýkrát zakotví záväzok všetkých 27 členských krajín poskytovať Ukrajine podporu bez ohľadu na akékoľvek vnútorné inštitucionálne zmeny," uviedol ukrajinský prezident.



Vo štvrtok sa začína v Bruseli dvojdňový summit EÚ, na ktorom budú lídri únie riešiť viaceré politické a ekonomické témy vrátane vojny na Ukrajine, pričom by mali schváliť aj mená kandidátov na najvyššie funkcie v inštitúciách EÚ.



Slovensko na summite miesto predsedu vlády Roberta Fica zastupuje prezident Peter Pellegrini, ktorý pobyt v Bruseli využije aj na stretnutie s najvyššími predstaviteľmi inštitúcií EÚ a NATO.



Slovenský prezident pritom počas stredajšej návštevy Prahy oznámil, že už má naplánované stretnutie aj so Zelenským. Podľa vlastných slov by sa s ním mohol stretnúť už teraz v Bruseli alebo počas nadchádzajúceho summitu NATO vo Washingtone.