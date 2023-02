Zelenskyj pricestoval do Bruselu

Brusel 9. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval vo štvrtok do Bruselu, kde sa zúčastní na mimoriadnom summite Európskej únie. TASR správu prevzala z tlačových agentúr AFP a DPA.



Zelenskyj v rámci tretej zastávky na krátkej európskej ceste požiada vedúcich predstaviteľov EÚ o zvýšenie podpory pre svoju vojnou zničenú krajinu.



Ukrajinský prezident do belgického sídla EÚ spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom z Paríža. Okrem účasti na summite vystúpi s prejavom k členom Európskeho parlamentu.



"Vitajte doma, vitajte v EÚ," napísal predseda Európskej rady Charles Michel na Twitteri a zverejnil aj fotografiu, na ktorej Zelenského víta pred lietadlom. Na zábere je aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a Macron.



"Vitajte v Bruseli. Ukrajinu budeme podporovať na každom kroku na ceste k našej Únii," tvítovala von der Leyenová.



Zelenskyj v stredu nečakane pricestoval do Londýna, kde požiadal vládu aj parlament o dodanie stíhačiek pre Ukrajinu. Stretol sa tiež s britským kráľom Karolom III. Ešte v ten istý deň ho v Paríži prijal Macron.



Zelenskyj vycestoval z vlasti iba druhýkrát od začiatku ruskej invázie 24. februára 2022. Počas prvej zahraničnej návštevy bol v decembri vo Washingtone. Už vtedy avizoval, že sa bude počas vojny zdržiavať na Ukrajine a táto cesta bola výnimkou.