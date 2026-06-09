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Zelenskyj pricestoval do Estónska na summit NB8

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Na snímke ukrajinský prezident Vladimír Zelenský. Foto: TASR/AP

Návšteva sa koná v čase, keď ukrajinské drony pravidelne narúšajú vzdušný priestor Lotyšska, Litvy a Estónska.

Autor TASR
Tallinn 9. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj spolu s manželkou Olenou v utorok dorazil do Estónska, kde sa zúčastní na summite pobaltských a severských štátov (NB8) a stretne sa s prezidentom Alarom Karisom. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.

Návšteva sa koná v čase, keď ukrajinské drony pravidelne narúšajú vzdušný priestor Lotyšska, Litvy a Estónska. Kyjev tvrdí, že ich cieľom sú vojenské objekty v Rusku a ich let negatívne ovplyvňujú ruské rušičky.

Zelenskyj už popri summite bilaterálne rokoval s fínskym premiérom Petterim Orpom a predsedom švédskej vlády Ulfom Kristerssonom. S Orppom hovoril najmä o protiraketovej obrane a bezpečnostných výzvach v regióne. Kristerssonovi sa poďakoval za dohodu o dodávke stíhačiek Gripen a uviedol, že Ukrajina robí všetko preto, aby boli pripravené na nasadenie v boji.

Do Tallinnu pricestoval aj šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha, ktorý sa tam stretol so svojím estónskym rezortným kolegom Margusom Tsahknom.

„Estónsko bude stáť po boku Ukrajiny tak dlho, ako to bude potrebné,“ napísal Tsahkna na X. „Keďže Putin zosilňuje svoje útoky a neprejavuje žiadne známky toho, že by sa vzdal svojich imperiálnych ambícií, našou povinnosťou je zvyšovať tlak, nie robiť ústupky,“ deklaroval.
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