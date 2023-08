Zelenskyj pricestoval do Holandska, rokovať bude o stíhačkách F-16

Amsterdam 20. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu oznámil, že pricestoval na návštevu Holandska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Lietadlo so Zelenským pristálo na vojenskom letisku v Eindhovene okolo poludnia, povedal hovorca holandskej vlády. Táto návšteva prichádza po tom, ako Spojené štáty schválili dodanie stíhačiek F-16 z Dánska a Holandska na Ukrajinu.



Ukrajinský prezident napísal, že do Holandska pricestoval so svojou manželkou Olenou. Priblížil, že s holandským premiérom Markom Rutteom bude rokovať najmä o stíhačkách F-16.



Ide o druhú Zelenského návštevu Holandska od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vlani vo februári. Podľa agentúry Reuters je predmetná návšteva súčasťou pokračujúceho úsilia Kyjeva o posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany.