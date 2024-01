Zelenskyj pricestoval na neoznámenú návštevu Litvy

Vilnius 10. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v stredu ráno na vopred neoznámenú návštevu Litvy. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Tri bývalé pobaltské sovietske republiky sa stali členmi Európskej únie a Severoatlantickej aliancie (NATO) a patria k najvernejším spojencom Ukrajiny.



"Estónsko, Lotyšsko a Litva sú naši spoľahliví priatelia a zásadoví partneri. Dnes som prišiel do Vilniusu, potom odcestujem do Tallinnu a Rigy," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X (predtým Twitter).



"Na programe sú témy ako bezpečnosť, začlenenie do EÚ a NATO, spolupráca v elektronickej vojne a v oblasti dronov a ďalšia koordinácia európskej pomoci," dodal ukrajinský prezident.



Cesta po pobaltských krajinách je prvou zahraničnou oficiálnou cestou Zelenského v tomto roku. V Litve, kľúčovom darcovi Ukrajine, bude rokovať s prezidentom, premiérkou a predsedníčkou parlamentu a stretne sa aj s ukrajinskou komunitou.



Zelenského návšteva sa koná v čase, keď ostatní spojenci Kyjeva váhajú so zvýšením pomoci pre Ukrajinu, ktorá sa už takmer dva roky bráni proti ruskej invázii. Rusko v posledných týždňoch intenzívnejšie ostreľuje Ukrajinu, ktoré ako odvetu podniká raketové útoky na ruské pohraničné mesto Belgorod.



Ukrajinský prezident vyzval spojencov, aby pokračovali v posielaní vojenskej pomoci, a minulý mesiac viedol osobné rozhovory s predstaviteľmi Spojených štátov, Nemecka a Nórska.



Balík pomoci od Európskej únie v hodnote 50 miliárd eur však uviazol v Bruseli pre veto Maďarska. Kongres USA je v otázke zaslania ďalšej podpory Ukrajine takisto stále rozdelený.