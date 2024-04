Zelenskyj pricestoval do Litvy za lídrami Iniciatívy troch morí

Vilnius 11. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval vo štvrtok do Litvy, aby tam rokoval s lídrami strednej a východnej Európy o podpore Kyjeva v boji proti ruskej invázii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Teraz je najdôležitejšie urobiť všetko pre posilnenie našej protivzdušnej obrany, naplniť nevyhnutné potreby ukrajinských obranných síl, ako aj upevniť medzinárodnú podporu," uviedol Zelenskyj v príspevku na sociálnych sieťach, kde ohlásil aj svoj príchod do tejto pobaltskej krajiny.



Moskva v uplynulých týždňoch zintenzívnila bombardovanie ukrajinskej energetickej infraštruktúry, čo Kyjev prinútilo znovu sa obrátiť na Západ so žiadosťou o novú vojenskú pomoc.



Litva je jedným z najvernejších spojencov Ukrajiny. Momentálne hostí summit Iniciatívy troch morí, teda neformálnej organizácie 12 krajín strednej a východnej Európy ležiacich medzi Baltským, Čiernym a Jadranským morom. Na štvrtkovej schôdzke by sa tam mali zísť okrem iného prezidenti Estónska, Poľska či Česka.



Zelenskyj sa má vo Vilniuse stretnúť aj svojím litovským náprotivkom Gitanasom Nausédom. Diskutovať majú o situácii na frontovej línii, ako aj potrebe vojenskej a finančnej pomoci pre Kyjev, či vyhliadkach Ukrajiny na členstvo v NATO, uviedla kancelária litovského prezidenta.



Zelenskyj cestuje od vypuknutia ruskej invázie z februára 2022 do zahraničia pomerne málo, v Litve je však už teraz tretíkrát. Vlani v júli sa vo Vilniuse zúčastnil na summite NATO. V januári zase túto krajinu navštívil v rámci svojej cesty po pobaltských krajinách, ktoré žiadal o vojenskú pomoc.