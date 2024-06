Zelenskyj pricestoval do Nemecka, rokovať bude i s kancelárom Scholzom

Berlín 10. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v pondelok neskoro večer do Nemecka na konferenciu o obnove Ukrajiny. Rokovať bude aj so spolkovým kancelárom Olafom Scholzom, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Zelenskyj na platforme Telegram napísal, že prioritou výročnej dvojdňovej konferencie, ktorá sa začína v utorok v metropole Berlín, budú predovšetkým opatrenia týkajúce sa energetického sektora Ukrajiny, ktorý je terčom vzdušných útokov Ruska.



Jeho rokovania so Scholzom sa okrem iného budú zameriavať na pokračujúcu vojenskú pomoc vrátane protivzdušnej obrany a spoločnej výroby munície, ako aj na koordináciu pozícií pred tohtotýždňovým "mierovým summitom", ktorého hostiteľom bude Švajčiarsko, cituje Reuters.