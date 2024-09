Zelenskyj pricestoval do New Yorku na zasadnutie OSN

Washington 23. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval do New Yorku na zasadnutie Valného zhromaždenia OSN, oznámila v nedeľu štátna tlačová agentúra Ukrinform. TASR o tom informuje na základe správy tlačovej agentúry Reuters.



Zelenského účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN sa časovo zhoduje s úsilím USA pripraviť balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu vo výške 375 miliónov dolárov, čím sa preruší niekoľko mesiacov trvajúci trend menších balíkov pre vojenské operácie Kyjeva.



Ukrajinský prezident v USA predstaví "plán víťazstva" vo vojne Ukrajiny proti Rusku americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi a viceprezidentke Kamale Harrisovej na samostatných stretnutiach naplánovaných na štvrtok.



Zelenskyj dúfa, že sa stretne aj s republikánskym prezidentským kandidátom Donaldom Trumpom, ktorý označil pomoc USA svojmu východoeurópskemu spojencovi za plytvanie peniazmi a odmietol povedať, že chce, aby Ukrajina zvíťazila. Trump uviedol, že sa so Zelenským pravdepodobne stretne tento týždeň, ale žiadny termín nebol oznámený.



Trump sa vo voľbách 5. novembra stretne s Harrisovou, s ktorou súperí o prezidentské kreslo.



Zelenskyj sa už dlho sťažuje na nedostatok zbraní vrátane kľúčových delostreleckých granátov kalibru 155 milimetrov vyrábaných v závode v Scrantone. Tieto obavy sa stali ešte naliehavejšími, keďže Rusko pred kritickými zimnými mesiacmi napáda ukrajinskú energetickú sieť.



Dvaja americkí predstavitelia v piatok pre Reuters uviedli, že balík vojenskej pomoci, ktorý by mal byť oznámený tento týždeň, zahŕňa hliadkovacie člny, ďalšiu muníciu pre vysoko pohyblivé delostrelecké raketové systémy (HIMARS), delostreleckú muníciu kalibru 155 a 105 milimetrov, náhradné diely a iné zbrane.



Úrady uviedli, že obsah a rozsah balíka sa môže v nasledujúcich dňoch pred očakávaným Bidenovým podpisom zmeniť.