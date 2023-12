Zelenskyj prišiel do Nórska, stretne sa s lídrami severských krajín

Oslo 13. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v stredu na vopred neohlásenú návštevu Nórska. V Osle sa má stretnúť s lídrami piatich severských krajín. Oznámila to nórska vláda, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Zelenskyj bude s nórskym premiérom Jonasomom Gahrom Storeom hovoriť o pokračujúcej podpore Nórska pre Ukrajinu a ďalších záležitostiach, uviedla nórska vláda.



V Osle sa v stredu koná summit piatich severských krajín, na ktorom sa okrem Storeho zúčastnia aj lídri Švédska, Dánska, Fínska a Islandu.



Store uviedol, že Nórsko bude naďalej podporovať Ukrajinu, ktorá od februára 2022 čelí ruskej invázii. "Poskytujeme cielenú, dlhodobú podporu na pomoc Ukrajine v jej boji za slobodu a demokraciu... Úsilie Ukrajiny je dôležité pre ochranu slobody a bezpečnosti aj tu v Nórsku," dodal.



Zelenskyj v pondelok pricestoval do Spojených štátov na pozvanie amerického prezidenta Joea Bidena. Vo Washingtone sa snažil zaistiť svojej krajine ďalší balík nevyhnutnej vojenskej pomoci, o ktorom aktuálne rokuje Kongres USA. Republikáni však schválenie ďalšej pomoci podmieňujú tým, aby zahŕňala aj opatrenia týkajúce sa sprísnenia imigračnej a hraničnej politiky USA.



Biden prisľúbil Zelenskému, že "Ukrajinu neopustí". Ruský prezident Vladimir Putin sa podľa neho spolieha na to, že Spojené Štáty neposkytnú Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc.