Zelenskyj pricestoval do Paríža, bude rokovať s Macronom

Paríž 14. mája (TASR) — Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v nedeľu večer z Nemecka do francúzskej metropoly Paríž. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



Lietadlo so Zelenským pristálo na leteckej základni Vélizy-Villacoublay neďaleko Paríža, kde ho privítali premiérka Élisabeth Borneová a ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnová.



V Elyzejskom paláci sa Zelenskyj stretne na pracovnej večeri s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Rokovať budú o ďalšej vojenskej a humanitárnej pomoci Ukrajine čeliacej agresii ruskej armády.



"Paríž. Obranné a útočné schopnosti Ukrajiny sa s každou návštevou rozširujú. Väzby s Európou sú čoraz pevnejšie a tlak na Rusko rastie. Stretnem sa s mojím priateľom Emanuelom a budeme hovoriť o najdôležitejších bodoch bilaterálnych vzťahov,“ uviedol Zelenskyj na Twitteri.



Zelenskyj navštívil Francúzsko druhýkrát od februára 2022, keď sa začala invázia ruských síl na Ukrajinu.



Zelenskyj v nedeľu absolvoval návštevu Nemecka, počas ktorej sa stretol s kancelárom Olafom Scholzom a s prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom. V Aachene mu odovzdali Medzinárodnú cenu Karola Veľkého za rok 2023.



V sobotu bol ukrajinský prezident na návšteve Talianska, kde absolvoval schôdzky s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom a s premiérkou Giorgiou Meloniovou. Na súkromnej audiencii vo Vatikáne ho prijal aj pápež František, s ktorým Zelenskyj hovoril aj o deportáciách ukrajinských detí do Ruska.