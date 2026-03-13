< sekcia Zahraničie
Zelenskyj pricestoval do Paríža, čaká ho schôdzka s Macronom
Predmetom rozhovorov ukrajinského prezidenta s Macronom budú možnosti zvyšovania tlaku na Rusko.
Autor TASR
Paríž 13. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v piatok ráno do francúzskej metropoly Paríž, kde sa stretne so svojím náprotivkom Emmanuelom Macronom. Podľa agentúry AFP to potvrdil Zelenského hovorca Serhij Nykyforov, píše TASR.
Predmetom rozhovorov ukrajinského prezidenta s Macronom budú možnosti zvyšovania tlaku na Rusko. Návšteva prichádza v čase, keď rokovania medzi Kyjevom a Moskvou o ukončení štvorročnej ruskej invázie na Ukrajinu, sprostredkované Spojenými štátmi, narušila americko-izraelská vojna s Iránom.
„Prezident je už v Paríži,“ povedal novinárom Nykyforov. Ako dodal, očakáva sa, že sa obaja lídri stretnú krátko po poludní a usporiadajú spoločnú tlačovú konferenciu.
Kremeľ začiatkom tohto týždňa vyhlásil, že plánované stretnutie medzi Zelenským a Macronom by bránilo mierovému procesu a že „samotná myšlienka snahy vyvíjať tlak na Rusko je absurdná“.
Rozhovory medzi Macronom a Zelenským sa podľa AFP zamerajú práve na zvýšenie sankčného tlaku na Rusko, a to cielením na jeho „tieňovú flotilu“ tankerov používaných na prepravu ropy v rozpore so sankciami uvalenými na Rusko v súvislosti so spustením invázie na Ukrajinu v roku 2022, uviedol vo vyhlásení Elyzejský palác.
Zelenského návšteva v Paríži prichádza deň po tom, čo ukrajinská hlava štátu pricestovala do Rumunska, kde spolu s tamojším prezidentom Nikušorom Danom podpísali strategické partnerstvo v oblastiach hospodárstva, obrany, vzdelávania a práv menšín. Dohodli sa tiež na spoločnej výrobe dronov.
