Zelenskyj pricestoval do Paríža

Paríž 8. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v stredu večer do Paríža, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



V Paríži sa má stretnúť na neskorej pracovnej večeri s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. Ide o Zelenského prvú návštevu členskej krajiny Európskej únie od začiatku ruskej vojny na Ukrajine pred takmer rokom.



Do Paríža priletel z nečakanej návštevy Británie, kde žiadal vládu aj parlament o dodanie stíhačiek pre Ukrajinu. Na parížske letisko Orly priviezol Zelenského britský vládny špeciál.



Už niekoľko dní sa špekulovalo, že ukrajinský prezident by mohol prísť aj na summit Európskej únie, ktorý sa bude konať v Bruseli vo štvrtok a piatok. Počas návštevy Británie Zelenskyj svoju štvrtkovú cestu do Bruselu potvrdil.



Zelenskyj teraz vycestoval iba druhýkrát zo svojej vlasti od začiatku ruskej invázie. Predtým bol v decembri vo Washingtone a avizoval vtedy, že sa bude počas vojny zdržiavať na Ukrajine a táto cesta bola výnimkou.