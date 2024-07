Zelenskyj pricestoval do Poľska, kde podpíše bezpečnostnú dohodu

Varšava 8. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v pondelok do Poľska, kde sa má stretnúť s tamojším premiérom Donaldom Tuskom a prezidentom Andrzejom Dudom. Zelenskyj s Tuskom tiež podpíšu bezpečnostnú dohodu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Zelenskyj a Tusk budú rokovať medzi štyrmi očami i za účasti delegácii Ukrajiny a Poľska. "V pláne je pokračovanie rokovaní o obrannej spolupráci, o podpore Ukrajiny na ceste k európskej integrácii a o očakávaniach pred summitom NATO vo Washingtone. Rokovať budú aj o účasti Poľska na obnove Ukrajiny, rozvoji obchodu a humanitárnej spolupráci," uviedla Zelenského kancelária vo vyhlásení zverejnenom na svojej oficiálnej webovej stránke. Kancelária dodala, že lídri podpíšu aj bezpečnostnú dohodu.



Zelenskyj sa v utorok stretne aj s poľským prezidentom Andrzejom Dudom, píše agentúra DPA.



Poľsko je jedným z najoddanejších podporovateľov Ukrajiny, ktorá sa už viac než dva roku bráni ruskej invázii. Poľsko je tiež dôležitým centrom pre západnú vojenskú pomoc na Ukrajinu a pred vojnou tam utieklo viac než milión občanov Ukrajiny.



Summit NATO sa začne v utorok vo Washingtone a lídri aliancie na ňom plánujú rokovať o ďalšej pomoci pre Ukrajinu. Na summit bol pozvaný aj Zelenskyj. Ten pri cestách do zahraničia najskôr cestuje po pevnine do Poľska, odkiaľ pokračuje ďalej letecky, pripomína DPA. Dôvodom je uzatvorenie vzdušného priestoru Ukrajiny v dôsledku vojny.