Zelenskyj pricestoval do Rumunska
Zelenskyj bude v piatok v Paríži rokovať so svojím francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom o možnostiach zvyšovania nátlaku na Rusko, oznámil vo štvrtok Elyzejský palác.
Autor TASR
Kyjev 12. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok pricestoval do Rumunska, kde plánuje navštíviť výcvikové centrum pre stíhačky F-16 a stretnúť sa s rumunskými lídrami ešte pred jeho avizovanou piatkovou cestou do Francúzska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Prezident pricestoval do Bukurešti. V Rumunsku sa stretne s prezidentom Nikušorom Danom, premiérom Iliem Bolojanom a navštívi výcvikové stredisko pilotov F-16,“ povedal novinárom Zelenského hovorca Serhij Nykyforov.
Rumunsko, členská krajina NATO a dôležitý spojenec Kyjeva, zaznamenalo od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajine vo februári 2022 opakované narušenia svojho vzdušného priestoru vrátane dopadu úlomkov dronov na jeho územie, pripomína AFP.
Zelenskyj bude v piatok v Paríži rokovať so svojím francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom o možnostiach zvyšovania nátlaku na Rusko, oznámil vo štvrtok Elyzejský palác. V najbližších dňoch sa podľa očakávania uskutoční aj návšteva Zelenského v Španielsku, ktorý sa bude snažiť posilniť podporu Kyjeva v Európe pred plánovaným budúcotýždňovým novým kolom rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom.
