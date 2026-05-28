Zelenskyj pricestoval do Švédska, očakáva sa darovanie gripenov
Autor TASR
Štokholm 28. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok pricestoval na návštevu Švédska, kde sa stretne s premiérom Ulfom Kristerssonom. Očakáva sa ich spoločné oznámenie týkajúce sa protivzdušnej obrany, uviedla švédska vláda. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a Reuters.
Švédske noviny Aftonbladet informovali, že Štokholm by mal oznámiť darovanie stíhacích lietadiel JAS 39 Gripen Ukrajine, pričom pôjde o staršie modely C a D. Očakáva sa tiež začatie rokovaní o predaji novšieho modelu E. Obe krajiny podpísali v októbri 2025 memorandum o porozumení týkajúce sa nákupu 100 až 150 lietadiel Gripen E zo strany Kyjeva.
Tieto stíhačky sú pre ukrajinské letectvo prioritou a ukrajinský minister obrany v máji uviedol, že zmluva o dodávke lietadiel Gripen E by mohla byť podpísaná „v priebehu niekoľkých mesiacov“ po tom, ako Európska únia schválila Ukrajine pôžičku vo výške 90 miliárd eur.
