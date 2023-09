Ukrajinský prezident V. Zelenskyj pricestoval do Washingtonu

Washington 21. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok pricestoval do Washingtonu, kde sa chystá rokovať o posilnení ukrajinskej protivzdušnej obrany. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Pred nami sú dôležité stretnutia," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti po príchode z New Yorku do Washingtonu so svojou manželkou Olenou. Priblížil, že jednou z hlavných priorít rokovaní, ktoré absolvuje, bude protivzdušná obrana.



V príspevku pripomenul, že Rusko v noci na štvrtok spustilo masívny raketový útok na viacero ukrajinských miest. "Ďakujem všetkým našim záchranárom za okamžitú reakciu," dodal.



Najnovší ruský útok poškodil energetickú infraštruktúru v strednej a západnej časti krajiny, uviedla ukrajinská energetická spoločnosť Ukrenerho. Dodala, že išlo o prvý ruský útok na ukrajinskú energetickú infraštruktúru za šesť mesiacov.



Zelenskyj sa má vo Washingtone stretnúť s americkým prezidentom Joeom Bidenom, lídrami oboch komôr amerického Kongresu a vojenským vedením USA.