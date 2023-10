Zelenskyj pricestoval na návštevu Rumunska

Kišiňov 10. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok pricestoval na návštevu Rumunska, kde sa stretne s prezidentom Klausom Iohannisom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



O príchode do Bukurešti informoval na sociálnych sieťach samotný Zelenskyj. Obaja lídri majú rokovať o bezpečnostnej situácii v regióne a v Čiernom mori. Dodal, že cieľom jeho návštevy je okrem iného aj "posilnenie dobrých susedských vzťahov".



Ide o prvú návštevu ukrajinského prezidenta v Rumunsku od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.



Rumunský čiernomorský prístav Konstanca sa stal hlavnou alternatívnou trasou pre vývoz obilia z Ukrajiny po tom, ako Rusko v júli odstúpilo od čiernomorskej obilnej dohody.



Moskva po odstúpení od dohody umožňujúcej vývoz ukrajinských poľnohospodárskych produktov cez Čierne more vystupňovala útoky na Odeskú oblasť, ktorá na juhu hraničí s Rumunskom.



Na rumunskom území sa v uplynulom období našli aj úlomky, ktoré by mohli pochádzať z útočných dronov. Bukurešť v reakcii na to sprísnila bezpečnostné opatrenia v pohraničných oblastiach.