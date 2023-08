Zelenskyj pricestoval na návštevu Švédska

Kyjev 19. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že so svojou manželkou pricestoval do Švédska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Zelenskyj uviedol, že má naplánované stretnutia s predstaviteľmi švédskej vlády, parlamentných strán a švédskou kráľovskou rodinou.



Rokovania sa budú týkať partnerstva, obrannej spolupráce, procesu integrácie do EÚ a spoločnej euroatlantickej bezpečnosti, priblížil v príspevku na sociálnej sieti. Dodal, že spolu so svojou manželkou Olenou Zelenskou ďakuje všetkým Švédom, ktorí podporujú Ukrajinu.